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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبناية سكنية داخل مخيم جنين، ضمن عدوانها المستمر على المدينة.

وقصفت قوات الاحتلال عمارة سكنية تعود للمواطن أبو إياد الصباغ في المخيم بصاروخين، وتم إخلاؤها من ساكينها بالكامل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد صاحب البناية التي تتكون من ثلاثة طوابق وتضم 6 شقق سكنية، بأن القصف تسبب بتدمير الطابق الثالث بالكامل.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب المواطنين أمام قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا، واستخدمت المواطنين كدروع بشرية في منطقة طلعة الغُبَّز في مخيم جنين.

واستُشهد اليوم الاثنين، سبعة مواطنين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.