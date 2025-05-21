إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف الوفد الدبلوماسي في جنين

استدعت إيطاليا، مساء الأربعاء، السفير الإسرائيلي لدى روما، وذلك بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على وفد دبلوماسي أجنبي، خلال زيارته لمدينة ومخيم جنين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، عبر صفحته بمنصة «إكس»، إنه «أصدر تعليمات إلى الأمين العام لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما، للحصول على توضيحات رسمية حول ما حدث في جنين».

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي اتجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده على مدخل مخيم جنين للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.

وأفادت مراسلة وكالة «وفا»، بأن جنود الاحتلال المتواجدين في مخيم جنين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي أثناء تواجده في محيط مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم والحصار المفروض عليه.

وأضافت أنه خلال تواجد الوفد قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي، أطلق جنود الاحتلال النار بشكل كثيف اتجاه الوفد ومجموعة من الصحفيين الذين يغطون الزيارة.

وكان وفد دبلوماسي من الوزارات العربية والأجنبية قد زار مقر محافظة جنين صباح اليوم الأربعاء، واطلع على أوضاع المدينة والمخيم.

وقدم المحافظ شرحاً مفصلاً حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 ألف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم.