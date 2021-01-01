نيمار على رادار الهلال السعودي

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كشف تقرير صحفي سعودي عن دخول البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، دائرة اهتمامات الهلال السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.

وفقًا لصحيفة "اليوم السعودية" يسعى الهلال لضم نيمار دا سيلفا والبرتغالي برناردو سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوضحت "الجريدة السعودية" أن إدارة الهلال تعمل على اتجاهين.. الأول هو نيمار، والثاني برناردو سيلفا.

أشارت الصحيفة إلى عقد وفد الهلال جلستين مع وكلاء نيمار حتى الآن، وشهدت تلك الجلستين رد فعل إيجابي من جانب النجم البرازيلي.

في حين وصلت المفاوضات بين الهلال وبرناردو سيلفا إلى خطوات متقدمة حتى الآن، حيث ينتهي تعاقد البرتغالي مع السيتي في صيف 2025.

وأعلن نادي الهلال قبل أيام، تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز قادما من ولفرهامبتون والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.