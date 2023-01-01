تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه باحتجاز سائق توكتوك وآخر داخل شقة بمنطقة عين شمس.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية مفاده تلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص أبلغها خلاله باحتجازه لنجلها الذي يعمل مالك مركبة "توكتوك" مقيم بذات العنوان، بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وبالفحص تم تحديد الشقة المُشار إليها وضُبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبصحبته شخصين هما المُبلغ بغيابه، وسائق مركبة التوكتوك "ملك الأول" مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيام المُبلغ بغيابه والسائق بالاستيلاء على هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بزوجته حال استقلالها مركبة التوكتوك الخاصة بهما، وإثر ذلك تمكن من تحديد هويتهما ومركبة التوكتوك وتمكن من استيقافهما حال مشاهدته لهما مُستقلان المركبة وتعدى عليهما بالضرب بالأيدى "دون إصابات" وقام باصطحابهما واحتجازهما بالشقة سكنه، وتواصل هاتفيًا مع والدة الأول "المُبلغة" وأبلغها باحتجازه لنجلها لحين رد المبلغ المالى والهاتف المحمول وتواصل مع شقيق المجنى عليه الثاني؛ فحضر وبحوزته المبلغ المالي والهاتف المحمول.

بمواجهة المجنى عليهما بأقوال المتهم أيداها، وأقرا بعثورهما على الحافظة الخاصة بزوجة المتهم وبداخلها المبلغ المالى والهاتف المحمول عقب توصيلها؛ فقاما بالاستيلاء عليها.