كييف: الوضع معقد للغاية على الجبهة الشرقية

تحدثت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار عن اندلاع قتال عنيف في عدة مناطق على الخطوط الأمامية، وخاصة على الجبهة الشرقية.

وكتبت ماليار على صفحتها عبر منصة تلجرام مساء الأحد أثناء الهجوم الأوكراني المضاد والدائر حاليا ، ردت القوات الروسية بالقرب من أفدييفكا ومارينكا وليمان في منطقة دونيتسك.

كما واصل المحتلون، الذين يسيطرون على حوالي 20% من أوكرانيا منذ الغزو الشامل قبل 16 شهرا، التقدم بالقرب من سفاتوف في منطقة لوهانسك المجاورة.

وقالت "قتال عنيف محتدم هناك ... الوضع معقد للغاية".

وأضافت أن الجيش الاوكراني كان يتقدم وسجل "نجاحات جزئية" ليس بعيدا عن باخموت التي اندلعت عندها معارك على مدار أشهر.

وكتبت ماليار أنه في جنوبي أوكرانيا أيضا، كانت قوات كييف تتقدم نحو مدينتي بيرديانسك ومليتوبول المحتلتين "في قتال عنيف ، ولكن بشكل تدريجي". كما تحدثت عن "مقاومة شرسة من العدو".