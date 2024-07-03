ألمانيا: لجنة الميزانية توافق على شراء تجهيزات للجيش بـ6 مليارات يورو

وافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني على حزمة تتجاوز قيمتها ستة مليارات يورو لتجهيز الجيش الألماني بمعدات جديدة ،تتضمن 105 دبابة قتال وأربعة أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت وصواريخ موجهة بالإضافة إلى ذخيرة للمدفعية.

وفي أعقاب جلسة اللجنة، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء إنه سيتم تجهيز اللواء المستقبلي في ليتوانيا بدبابات القتال من طراز ليوبارد 2ايه8 بالإضافة إلى سد ثغرات أساسية مستمرة منذ سنوات في الجيش الألماني.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "لقد نجحنا اليوم بالفعل في إطلاق مشاريع تسلح أساسية سيتم تنفيذها في السنوات المقبلة."

وبعد صدور القرارات، قال أعضاء اللجنة المختصون بإعداد التقارير: "سيتم تسريع وتوسيع عملية شراء الذخيرة بشكل ملحوظ. وبهذا سيحصل قطاع الصناعة في ألمانيا على أساس جوهري لتخطيطه الخاص بهذا العقد، وستصبح مخازن الجيش الألماني ممتلئة، وستحصل أوكرانيا على الإمدادات العاجلة التي تحتاجها."

وتابع الأعضاء أنه سيتم توسيع نطاق القدرات الإنتاجية الوطنية للذخيرة التي تشتد الحاجة إليها بشكل كبير، وأوضحوا: "سيتم تقديم طلبية كبيرة للحصول على الدبابات القتالية ليوبارد 2 ايه8 من أجل لواء ليتوانيا واحتياجات الجيش الألماني. ومن خلال شراء أربعة أنظمة دفاع جوي إضافية طراز باتريوت ، سنعزز قدرة الدفاع لجمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل كبير."

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 ، وافقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي في ألمانيا في شهر مايو من نفس العام مع حزبي المعارضة الرئيسيين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، على إنشاء صندوق للجيش بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار)لتحديث الجيش الألماني

ويتيح هذا إنشاء هذا الصندوق لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يقدر اليوم بحوالي 70 مليار يورو بالنسبة لألمانيا.