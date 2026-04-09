نتنياهو: لن نوقف القتال في لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية في لبنان مستمرة، مشددا على أن وقف القتال مرهون بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية إعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل، وتجريد حزب الله من سلاحه والتوصل إلى اتفاق سلام.

وأشار نتنياهو إلى أن "الإنجازات العسكرية والسياسية التي حققتها إسرائيل مؤخرا"، أحدثت تحولات نوعية في علاقاتها مع دول لم تكن ضمن دائرة هذه العلاقات سابقا- على حد تعبيره-، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأعلن نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أنه أصدر تعليمات ‌ببدء محادثات سلام مع لبنان.

وأضاف نتنياهو في بيان "في ضوء المطالبات اللبنانية ‌المتكررة بفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرت ‌تعليماتي لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن. وستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان".

وقال مسئول لبناني كبير لوكالة رويترز للأنباء، إن بلاده تدعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال لإجراء محادثات مع إسرائيل.

وصرح مسئول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه وجه ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المسئول الإسرائيلي أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وبحسب موقع أكسيوس، سيترأس الجانب الأمريكي السفير لدى لبنان ميشال عيسى، وسيمثل إسرائيل سفيرها لدى واشنطن، يحيئيل ليتر أما الجانب اللبناني سيمثله السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة معوض.