مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا

قال مسئول كبير في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستاء من تقاعس الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ‌عن المساعدة في تأمين مضيق هرمز والغاضب من عدم إحراز أي ‌تقدم في خططه لضم جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، ناقش مع مستشاريه خيار سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم ‌الكشف عن هويته، لوكالة رويترز أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار كما لم ‌يصدر البيت الأبيض أي توجيهات لوزارة الدفاع لوضع خطط محددة لخفض القوات في القارة.

إلا أن مجرد إجراء مثل هذه المناقشات يظهر مدى تدهور العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي خلال الأشهر الماضية، كما يكشف أن زيارة الأمين العام للحلف مارك روته للبيت الأبيض لم تسفر عن تحسين كبير في العلاقات عبر جانبي الأطلسي التي يمكن القول إنها في أدنى مستوياتها منذ تأسيس الحلف عام 1949.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، أمس الأربعاء، قال ترامب إن الناتو "لم يكن حاضرا عندما احتاجته الولايات المتحدة، ولن يكون كذلك مستقبلا"، كما أشار بشكل ساخر إلى قضية جرينلاند.

وفي حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض، اعتبر ترامب "الحلفاء في الناتو ارتكبوا خطأ فادحا"، وأن موقفهم من الحرب على إيران "كان اختبارا للحلف".

وأضاف أن واشنطن "ساعدت دول الناتو في السابق، لكنها لم تتلق المساعدة في الوقت الذي احتاجت فيه إليه".