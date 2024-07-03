الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان الملف السوري في المحادثات خلال اجتماع أستانا

أكد المتحدث باسم الرئاسية الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان القضايا السورية في اجتماع بأستانا عاصمة كازاختسان.

وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى سوريا خلال المحادثات بين بوتين وأردوغان، "بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثات"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف: "نرحب بعملية إحلال السلام في سوريا، وهي مهمة للغاية، وقد بذلت روسيا الكثير من الجهد في هذا الصدد، ولن نرحب إلا بالاتصالات مع الدول المجاورة التي ستسمح لهذه العملية بالتطور بنجاح".

وقال بيسكوف: "سيكون الاجتماع الثنائي طويلا جدا، لمدة ساعة على الأقل. بالطبع، سيتحدثان عن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.. أولا وقبل كل شيء، هذه علاقات ثنائية، لكن بالطبع من غير المرجح ألا يتطرق الرئيسان إلى الشئون السورية والشئون الأوكرانية".