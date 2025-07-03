واشنطن تطالب إيران باستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فورا ودون تأخير

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن وقف إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول، مطالبة باستئنافه فورا.



وقالت بروس للصحفيين خلال إيجاز صحفي: "نستخدم كلمة غير مقبول عندما نوصف قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت المتحدثة أن واشنطن تطالب طهران باستعادة تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية دون أي تأخير.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح سابقا أن رغبة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في تفقد المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات هي "بلا معنى وقد تحمل نوايا سيئة".

وأشار إلى أن البرلمان الإيراني اتخذ قراراً بتعليق تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية.

وأوضح عراقجي أن مدير الوكالة الدولية لعب دورا في إخفاء معلومات كانت الوكالة قد أعلنت رسميا قبل عشر سنوات أن "كل المشكلات قد حُلت".

من جانبه، أفاد فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوكالة "سبوتنيك" بأن الوكالة على علم بتقارير عن تعليق إيران تعاونها، وتنتظر معلومات رسمية من طهران.