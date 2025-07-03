مصادر تكشف لقناة الغد تفاصيل الاتفاق الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

كشفت مصادر خاصة لقناة «الغد»، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاتفاق الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا.

ونص الاتفاق على جدولة الإفراج عن 10 محتجزين أحياء و18 جثمانًا بما يلي: «في اليوم الأول: 8 محتجزين أحياء»، و«في اليوم السابع: 5 جثامين»، و«في اليوم الثلاثين: 5 جثامين»، و«في اليوم الخمسين: 2 من المحتجزين الأحياء»، و«في اليوم الستين: 8 جثامين»

وأكدت المصادر أن المساعدات الإنسانية «ستدخل فورًا» وفقًا لاتفاق 19 يناير وبكميات كافية، بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

ووفقا للاتفاق من المقرر انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، بعد الإفراج عن 8 محتجزين في اليوم الأول، حسب خرائط يتم التوافق عليها.

وبعد استلام 5 جثامين في اليوم السابع ستجري عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب، حسب خرائط متفق عليها، وستعمل فِرَق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح.

وقالت المصادر لـ«الغد» إن الاتفاق الأمريكي نصَّ على بدء مفاوضات في اليوم الأول للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسة: تبادل ما تبقى من المحتجزين، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في غزة، وترتيبات «اليوم التالي»، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح يشمل ضمانات لالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجديته تجاه الاتفاق، مضيفة: «في حال نجاح المفاوضات خلال فترة التهدئة، فسيؤدي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع».

ونوهت المصادر أن عمليات تبادل المحتجزين ستجرى دون احتفالات أو استعراضات، وفي اليوم العاشر ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة عن المحتجزين المتبقين وما إذا كانوا أحياء أو أموات، مع تقارير طبية، وفي المقابل ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وسيُقدّم الوسطاء «مصر، وقطر، والولايات المتحدة» ضمانات لجدية مفاوضات تجرى خلال فترة التهدئة، وإذا استدعى الأمر يمكن تمديد هذه الفترة، وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيطلق سراح جميع المحتجزين المتبقين.

ونوهت المصادر إلى أن ترامب سيُعلِن بنفسه التوصل إلى الاتفاق، وكذلك التزام الولايات المتحدة بمواصلة المفاوضات لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وسيتولى مبعوثه ستيف ويتكوف قيادة المفاوضات لإنهاء الحرب.