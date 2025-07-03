رئيس البرازيل يزور رئيسة الأرجنتين السابقة المحتجزة تحت الإقامة الجبرية

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زار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في منزلها اليوم الخميس، حيث تقضي حكماً بالإقامة الجبرية لمدة ست سنوات بتهمة الفساد.

وحصلت فرنانديز على إذن من المحكمة لاستقبال لولا، الحليف السياسي والأيديولوجي القديم.

ووصل لولا إلى بوينس آيرس لحضور قمة تحالف ميركوسور التجاري الإقليمي، وقام بزيارة قصيرة لمنزل فرنانديز في العاصمة الأرجنتينية بعد انتهاء الاجتماع.

وقضى لولا مع فرنانديز أقل من ساعة ولم يظهرا معاً بشكل علني.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها لولا دعمه لفرنانديز منذ أن أيدت المحكمة العليا في الأرجنتين الحكم الصادر ضدها الشهر الماضي، حيث كان قد اتصل بها سابقاً للتعبير عن دعمه بعد إدانتها.

أدينت فرنانديز بتوجيه عقود حكومية إلى صديق لها أثناء عملها كسيدة أولى ثم كرئيسة للبلاد. ونص الحكم أيضاً على منعها من تولي المناصب العامة بشكل دائم.

وهيمنت فرنانديز على المشهد السياسي الأرجنتيني لعقدين من الزمان، وأسست الحركة الشعبية اليسارية الرئيسية في البلاد المعروفة باسم "كيرشنرية"، والتي سميت باسمها واسم زوجها الرئيس السابق نيستور كيرشنر.