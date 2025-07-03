حقق فيلم "المشروع X " أمس 572 ألف جنيه، ليتراجع بذلك إلى المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر، لصالح فيلم "أحمد وأحمد" الذي طرح أمس في دور العرض محققا 2 مليون و709 آلاف جنيه.

ووصل إجمالي إيرادات "المشروع X" بعد 6 أسابيع عرض إلى 128 مليونا و833 ألف جنيه، بما يوازى 964 ألف تذكرة، ليحتل بذلك المركز الخامس في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الإسمية، بعد أن تخطى الرقم المسجل باسم فيلم "كيرة والجن"، وهو 120 مليون جنيه، الذي حققه في موسم عيد الأضحى عام 2022، فيما يفصله حوالي 100 ألف جنيه فقط، عن القفز للمركز الرابع، المسجل باسم الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" وهو 128 مليونا و817 ألف جنيه، حققها خلال 17 أسبوع عرض، بدأت في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يتخطى "المشروع X" خلال أيام قليلة، أيضا الرقم المسجل باسم فيلم "بيت الروبي" الذي يحتل المركز الثالث، بإيرادات وصلت لـ130 مليون جنيه، حققها خلال عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي 2023.

"المشروع X" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك في بطولته الفنانين كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، وإياد نصار، وأحمد غزي، ومريم الجندي، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف أمير كرارة وماجد الكدوانى، ومصطفى غريب، وهنا الزاهد، وكريم محمود عبد العزيز، وتامر نبيل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق حول شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار. يسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُنى لهدف آخر أكثر غموضًا، وتم تصوير الفيلم فى تركيا، وإيطاليا، والسلفادور، إلى جانب مصر.