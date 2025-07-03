أمريكا تزعم: إيران تجند عناصر داخل الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات

بعد أن نفذت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت نووية إيرانية، أصدر المسؤولون الأمريكيون تنبيهات عاجلة حول هجمات إرهابية محتملة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحذيرات من أن طهران قد توقظ خلايا نائمة وتأمرها بشن هجمات.

يزعم المدعون الفيدراليون أن الحكومة الإيرانية حاولت توظيف أشخاص مختلفين لتنفيذ أعمال عنف في البلاد - بما في ذلك رجال العصابات الروس والمرتزقة في عصابات المخدرات المكسيكية

ففي رسالة بريد إلكتروني داخلية أُرسلت بعد الضربات الأمريكية على إيران، حذّر رئيس الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، رودني إس. سكوت ، من أن "آلاف المواطنين الإيرانيين" دخلوا البلاد دون تصريح في السنوات الأخيرة، بحسب وكالة "معاً " الفلسطينية.

في الوقت نفسه، قال بعض الخبراء إنهم أقل قلقًا بشأن الهجمات المتعمدة التي تشنها طهران من خطر الأفراد الذين يتصرفون منفردين، بدافع من الدعاية المعادية لأمريكا. وصرح ماثيو ليفيت ، محلل مكافحة الإرهاب السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لصحيفة نيويورك تايمز: "القلق الأكبر هو أن يُلهم أحدهم للقيام بشيء ما".