الذكاء الاصطناعي يمنح مصر الأفضلية أمام أستراليا في كأس العالم

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحجز المنتخب المصري مقعده في الأدوار الإقصائية بعدما أنهى منافسات دور المجموعات في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، متساويًا مع منتخب بلجيكا في عدد النقاط، لكن بفارق الأهداف، ليضرب موعدًا مع المنتخب الأسترالي في مواجهة يسعى خلالها لمواصلة مشواره بالمونديال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "دالاس ستاديوم"، على أن تنقلها شبكة **beIN Sports** عبر قناتها المفتوحة، احتفاءً بمشاركة منتخب مصر في الأدوار الإقصائية.

وفي توقعات تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي، جاءت الكفة مائلة لصالح منتخب مصر، إذ قُدّرت فرص فوزه في الوقت الأصلي بنسبة تتراوح بين 37.6% و38.4%، مقابل نسبة تراوحت بين 28.5% و31.4% لفوز المنتخب الأسترالي.

كما أشارت التوقعات إلى أن احتمالية انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل واللجوء إلى الأشواط الإضافية تبلغ نحو 31%، بينما رجحت النتيجة الأكثر احتمالًا فوز منتخب مصر بهدف دون رد، في حال سارت المباراة وفق السيناريوهات الإحصائية المتوقعة.