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وجيه أحمد: جائزة لأفضل حكم بعد استئناف الدوري

إبراهيم سعيد
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 10:51 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 10:57 م

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، باتحاد الكرة، عن تخصيص جائزة لأفضل حكم عقب استئناف مباريات الدوري الممتاز، وذلك بعدما أعلنت الجبلاية، عن استئناف المسابقة المحلية بداءًا من يوم 6 أغسطس الجاري.

وقال وجيه، في تصريحات عبر شاشة قناة "الأهلي": "جائزة أفضل حكم سيكون بها بعض التغييرات بعد دخول حكم الفيديو ضمن الطاقم".

وتابع: "أصبح من حقه الحصول على الجائزة طبقًا لدوره المهم في المباريات، ومن ينجح من أفراد الطاقم سيحصل على الجائزة".

وأوضح: "أجرينا 5 معسكرات للحكام ونجحوا بشكل كبير على المستوى الفني والبدني، ولم يتم الإثقال عليهم بدنيًا حتى لا يتأثروا، الأكثر جاهزية هو من سيبدأ ثم يلتحق بهم بقية الحكام".

واختتم: "لن أعلن نوع الجائزة في الوقت الحالي، ولكن هذا القرار جاء من أجل تحفيز الحكام، ونسعى لحل جميع الأزمات التي تواجههم قبل استئناف بطولة الدوري المصري".


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