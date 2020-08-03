وجيه أحمد: جائزة لأفضل حكم بعد استئناف الدوري

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، باتحاد الكرة، عن تخصيص جائزة لأفضل حكم عقب استئناف مباريات الدوري الممتاز، وذلك بعدما أعلنت الجبلاية، عن استئناف المسابقة المحلية بداءًا من يوم 6 أغسطس الجاري.

وقال وجيه، في تصريحات عبر شاشة قناة "الأهلي": "جائزة أفضل حكم سيكون بها بعض التغييرات بعد دخول حكم الفيديو ضمن الطاقم".

وتابع: "أصبح من حقه الحصول على الجائزة طبقًا لدوره المهم في المباريات، ومن ينجح من أفراد الطاقم سيحصل على الجائزة".

وأوضح: "أجرينا 5 معسكرات للحكام ونجحوا بشكل كبير على المستوى الفني والبدني، ولم يتم الإثقال عليهم بدنيًا حتى لا يتأثروا، الأكثر جاهزية هو من سيبدأ ثم يلتحق بهم بقية الحكام".

واختتم: "لن أعلن نوع الجائزة في الوقت الحالي، ولكن هذا القرار جاء من أجل تحفيز الحكام، ونسعى لحل جميع الأزمات التي تواجههم قبل استئناف بطولة الدوري المصري".