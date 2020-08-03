السودان: تقرير المراقبين قدم مقترحات تصلح أساسا لاتفاق مرض حول سد النهضة

- الملء الأحادي أعاد طرح المخاوف السوادنية في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل

- الخرطوم تدعو للتوقيع على اتفاق يؤمن سلامة سد الروصيرص وتبادل سلس للمعلومات

قال وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، إن وفد بلاده المفاوض أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة للمفاوضات خاصة بعد التداعيات السلبية لبدء ملء السد دون تشاور مسبق.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من اجتماعات الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة التي استؤنفت اليوم برعاية الاتحاد الإفريقي وبمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية والاتحاد الإفريقي.

وبحسب بيان عقب الاجتماع، شدد الوفد السوداني على أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث "قد أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل وتحديدا فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم".

وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاثة يؤمن سلامة سد الروصيرص وتبادل سلس للمعلومات في هذا المجال وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.

ورحب السودان بـ"التقرير الإيجابي الذي قدمه الخبراء"، معتبرا أن "مقترحات الحلول التي قدمها التقرير يمكن أن تمثل أساسا لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة".

وطالب الوزير السوداني بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لفترة الأسبوعين مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا المعلقة والالتزام بعدم عرض أي قضايا جديدة على المفاوضات؛ بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة متضمنا اتفاق حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

وبحسب البيان، جرى الاتفاق على مواصلة المفاوضات على مستوى الخبراء على المسارين الفني والقانوني بالاستناد لتقرير خبراء الاتحاد الإفريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة من المفاوضات والعودة للمفاوضات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 على المستوى الوزاري.