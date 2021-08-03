تأهل منتخب فرنسا لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على البحرين بنتيجة 42-28 في الدور ربع النهائي.

وتقدمت فرنسا في الشوط الأول بنتيجة 21-14 قبل أن تواصل التفوق في الشوط الثاني وتفوز بنتيجة 42-28.

وينتظر منتخب فرنسا الفائز من مواجهة مصر وألمانيا لمواجهته في نصف النهائي يوم الخميس المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 أغسطس المقبل.

ونجحت فرنسا في التأهل لنصف النهائي للمرة السادسة في تاريخها بالأولمبياد من خلال 8 مشاركات، حيث حققت الذهبية في نسختي بكين 2008 ولندن 2012، بينما حصدت البرونزية في برشلونة 1992 والفضية في ريو دي جانيرو 2016 والمركز الرابع في أتلانتا 1996.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.