قال الكاتب الدكتور عبد الحليم قنديل، إن «دولة إثيوبيا هي يوغسلافيا قارة إفريقيا»، مشيرًا إلى أن «مصيرها هو يوغسلافيا في البلقان، وهو التفكك اللانهائي».

وأضاف قنديل، خلال لقاء مع برنامج «تحت الشمس» تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة «الشمس»، مساء الاثنين، أن «مصر هي القضية المركزية للأمة العربية وبلد لا يموت»، متابعًا: «تصعد وتهبط لكن لا تموت، ولو افترضنا أن القومية العربية ليست موجودة فرضا، لخلقتها الوطنية المصرية خلقا».

وتابع: «من يراقب دوائر حركة محمد علي، ثم دوائر حركة جمال عبد الناصر، وصولا إلى حركة النهوض الجارية الآن، سيجد أن هناك شيئا أسميه أنا قانون مصر، مصر هي البلد العربي الوحيد الذي حين يستغرق في ذاته ينفتح تلقائيا على القومية العربية».