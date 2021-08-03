 تأجيل الدورتين 56 لمهرجاني قرطاج والحمّامات الدوليين للموسم الصيفي القادم - بوابة الشروق
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تأجيل الدورتين 56 لمهرجاني قرطاج والحمّامات الدوليين للموسم الصيفي القادم


نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 6:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 6:19 ص

قرّرت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، تأجيل الدورتين السادسة والخمسين لمهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين إلى الموسم الصيفي القادم.
وأعلنت الوزارة، عن إعداد برمجة ثقافية وفنّية متنوعة خارج إطار المهرجانين تجمع عددا هاما من الأسماء الفنية والعروض التونسية التي سيتم تقديمها في مستهلّ الموسم الثقافي الجديد وذلك مع مراعاة تطوّرات الوضع الصحّي.

وتأتي هذه القرارات، في إطار متابعة تطبيق مقتضيات الأمر الرّئاسي عدد 83 لسنة 2021 والمؤرّخ في 30 يوليو 2021 والمتعلّق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19، وخاصّة منها المتعلّقة بمنع كافة التظاهرات والتجمّعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وتماشيا مع تطوّرات الظرف الصحّي والتدابير المتبعة للغرض.
تجدر الإشارة إلى أن الدورتيْن 56 لمهرجانيْ قرطاج والحمامات الدولييْن قد تمّ تأجيلهما للموسم الصيفي الثاني على التوالي، وذلك للتوقي من انتشار فيروس كورونا.

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