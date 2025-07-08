بن غفير وسموتريتش يحرضان على سحق غزة: الحصار الشامل وتشجيع الهجرة والاستيطان هما مفتاحي النصر الكامل

- بن غفير طالب نتنياهو بفرض حصار شامل ووقف مفاوضات الدوحة وبتجويع الفلسطينيين "حتى الموت" وتهجيرهم والاستيطان

- سموتريتش حرض نتنياهو على التوقف فورا عن إدخال مساعدات ومحاصرة الفلسطينيين لـ "استنزافهم" قبل مواجهة الجيش

حرّض الوزيران الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، على وقف إدخال مساعدات إغاثية (الشحيحة) إلى قطاع غزة و"سحق" الفلسطينيين وتجويعهم حتى الموت وتهجيرهم ووقف مفاوضات وقف إطلاق النار.

ومعروف أن بن غفير (وزير الأمن القومي) وسموتريتش (وزير المالية) يعارضان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويطالبان بشكل متكرر باحتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين منه وإقامة مستوطنات يهودية على أراضيه.

وغداة مقتل 5 جنود إسرائيليين بكمين شمال قطاع غزة، دعا بن غفير بمنشور على منصة "إكس"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "إعادة الوفد الذي ذهب للتفاوض مع حماس في الدوحة فورًا".

واعتبر أنه "لا داعي للتفاوض" مع من يقتلون الجنود الإسرائيليين، وأنه "يجب سحقهم حتى العظم، وتجويعهم حتى الموت، لا خنقهم بالمساعدات الإنسانية التي تمدهم بالأكسجين"، وفق تعبيره.

ورأى بن غفير أن "الحصار الشامل والسحق العسكري وتشجيع الهجرة والاستيطان، هي مفاتيح النصر الكامل"، وفق تعبيره، وليس "صفقة متهورة" تُطلق سراح آلاف الفلسطينيين وتسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها في القطاع.

من جهته، طالب سموتريتش على "إكس" نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير إلى "التوقف فورًا" عن السماح بدخول مساعدات إلى غزة حيث يقتل عسكريون إسرائيليون، وحرّض على "محاصرة مناطق القتال واستنزاف العدو الموجود فيها قبل أن يواجه جنودنا".

كما طالب بـ "الإعلان أن أي أرض تُحتل لن تُهجر"، وأضاف: "من غير المنطقي، حتى في سياق صفقة رهائن، السماح للعدو بإعادة ترسيخ وجوده في المنطقة وتعريض جنودنا للخطر مجددًا باضطراره إلى غزوها مرارًا وتكرارًا. ليس هكذا ننتصر بالحرب"، وفق تعبيره.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود وإصابة 14، بينهم 2 بجروح خطيرة، بانفجار عبوات ناسفة وإطلاق نار في بيت حانون شمال قطاع غزة.

بدورها، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، صورة عبر منصة "تلجرام" توعدت فيها بمزيد من الكمائن النوعية.

وكتبت: "سندك هيبة جيشكم، جنائز وجثث جنود العدو (الإسرائيلي) ستصبح حدثا دائما ومستمرا بإذن الله طالما استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا".

ويأتي الكمين النوعي لـ"كتائب القسام" رغم استمرار الإبادة الإسرائيلية في القطاع بدعم أمريكي مطلق، فضلا عن الرقابة المشددة التي تفرضها تل أبيب على خسائرها، ما يرشح عدد القتلى والمصابين للارتفاع.

كما يتزامن الكمين مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل في الدوحة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع مماطلة نتنياهو وإصراره على مواصلة الإبادة، بينما وافقت الحركة الفلسطينية على مقترحات سابقة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 194 ألف من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.​​​​​​​