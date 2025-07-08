مصدر بالشهر العقاري: توقف الخدمات بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مصدر بالشهر العقاري عن تعطل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة العطل المفاجئ الذى طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية، بسبب حريق سنترال رمسيس.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الشروق"، إنه سيتم استعادة نظام التشغيل بالكامل في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين فور استقرار شبكة الإنترنت، وذلك من خلال تنفيذ حلول بديلة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل الجهات المعنية بالدولة.

وأشار المصدر إلى أنه من المقترح أن يتم مد خدمات التشغيل في أوقات إضافية وذلك لتخفيف الازدحام الذي ينتج عن تعطل الخدمات.