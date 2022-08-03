ميدو: فيتوريا تعامل بذكاء شديد مع محمد صلاح

دعم النجم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، مشددًا على أن عدم تركيزه على محمد صلاح نجم ليفربول بمفرده يوضح ذكاء المدرب.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» المذاع على قناة «المحور»: «طبيعي المدرب اللي جاي يدرب منتخب مصر يبقى عنده تخوف، ومهمة المدير الفنى لمنتخب مصر مش سهلة، في ظل الإجهاد الواضح على كل اللاعبين».

وأضاف: «مهمة فيتوريا محتاجة ذكاء، محتاجة لاعيبة جديدة معندهمش إجهاد طوال الفترة اللي فاتت، على الأقل 4 أو 5 مع اللاعيبة اللي متواجدة بصفة دائمة مع منتخب مصر، الخبرات مهمة، ولكن الوضع اللي احنا فيه محتاجين لاعيبة عندها طاقة وعندها استعداد إنها تتعلم».

وختم حديثه قائلا: «محمد صلاح لاعب كبير ولكن لو المدرب أظهر للإعلام إن محمد صلاح أهم من أى لاعب يبقى دخل الباب بظهره، لذلك فيتوريا كان ذكيا، كل لما يسأل عن صلاح يقول إنه لاعب كبير طبعا لكن برضو بيدخل اللاعيبة التانية في نفس الجملة، لأنه عارف إن قوتنا في المجموعة».