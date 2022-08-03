إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقية

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أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي في طريق الجعفرية – كوبري الشباب بمركز ابو حماد بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي على طريق الجعفرية – كوبري الشباب بدائرة مركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.