 إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقية - بوابة الشروق
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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 6:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 6:45 م

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي في طريق الجعفرية – كوبري الشباب بمركز ابو حماد بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي على طريق الجعفرية – كوبري الشباب بدائرة مركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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