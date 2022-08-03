فرنسا تسجل 80 ألفا و62 إصابة جديدة بكورونا و196 حالة وفاة

سجلت فرنسا 80 ألفا و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و196 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و77 ألفا و286، والوفيات إلى 153 ألفا و216 .



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 150 مليونا و577 ألفا و493 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.