الصين تحذر شركات الطيران بتفادي مناطق الخطر حول تايوان

حذرت الصين شركات الطيران العاملة في آسيا بتجنب الطيران في مناطق حول تايوان، حيث تجري تدريبات عسكرية، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وحدد إشعار رسمي، تم إرساله مساء أمس الثلاثاء بتوقيت هونج كونج ست مناطق بالمجال الجوي بأنها "مناطق خطر"، طبقا لشركات الطيران، التي تلقت الرسالة وجانج تشانج سيونج، أحد المسؤولين بوزارة النقل الكورية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيتم فرض قيود على الرحلات من 12 مساء الرابع من أغسطس حتى 12 مساء السابع من الشهر نفسه.

ومن جهة أخرى، احتجت الحكومة التايوانية وأدانت بشدة التهديدات "غير العقلانية والخبيثة" للصين ضد تايوان، في ظل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس شؤون البر الرئيسي .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المجلس قال في بيان إن الصين تتبع أسلوب الترهيب ومحاولة الانتقام لإرغام المجتمع الدولي على التخلي عن دعم تايوان.

وأضاف المجلس أنه لا يستبعد أن تقوم الصين بممارسة المزيد من الضغط للتأثير على الوضع في مضيق تايوان والمنطقة، لعزل تايوان لتحقيق هدفها بالترويج للوحدة، مما سوف يضر بصورة كبيرة بالسلام والرخاء في شرق آسيا.