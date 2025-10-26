اللجنة المصرية بغزة: حجم المساعدات الموزعة على الفلسطينيين يقترب من مليون طرد

قال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن اللجنة سيرت قافلة كبيرة تضم 50 شاحنة تقل على متنها عددًا كبيرًا من الأغطية والطحين والمواد الغذائية والطرود الصحية.

وأشار إلى أن هذه القافلة كانت الأولى التي تدخل إلى شمال قطاع غزة وصولًا إلى مقر اللجنة المصرية هناك.

ولفت إلى أن السعادة غمرت الفلسطينيين في شمال القطاع بوصول الشاحنات التي كانت تتزين بعلم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مواصلة اللجنة أعمال التوزيع بالتنسيق مع المخاتير ووجهاء العائلات وشيوخ القبائل، موضحًا أن حجم المساعدات يقترب حاليًّا من مليون طرد.

ونوه بأن هذه الجهود تُسجل للدولة المصرية، حيث يشاهد الفلسطينيون للمرة الأولى هذا التوزيع العادل والمنصف للمساعدات دون حرمان أي من المواطنين.

وكانت اللجنة المصرية العاملة بغزة، قد أكدت أنها استقبلت ليل السبت-الأحد، معدات وآليات ثقيلة للمشاركة في فتح الشوارع التي أغلقها ركام المباني المدمرة وإنجاز مهمات إنسانية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر أنّ مصر تقدم مساعدات لوجستية ومعدات للمساعدة في تحديد مكان جثامين المحتجزين الإسرائيليين نظرا لحالة الدمار، التي يشهدها قطاع غزة.