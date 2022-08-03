منتخب الشباب يهزم الجزائر ويضرب موعدا مع السعودية في نهائي كأس العرب

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خطف منتخب مصر تحت 20 عاما بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب المقامة في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي اقيم على ملعب نادي ضمك.

وحقق الفراعنة الفوز على الجزائر بنتيجة 3-1، في اللقاء المقام ضمن منافسات الدور النصف النهائي ليضرب موعدا مع منتخب السعودية يوم 6 أغسطس المقبل.

وسجل صلاح باشا هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، مستغلًا خطأ دفاعي من منتخب الجزائر في التعامل مع عرضية مرسلة من ركلة ركنية للفراعنة.

وأحرز عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني لمنتخب مصر بتسديدة رأسية في الدقيقة 40، بعد نجاحه في متابعة تمريرة عرضية مرسلة من ركلة ركنية نفذها زميله ماجد هاني.

وبعدها أحرز لحلو أخريب، لاعب منتخب الجزائر للشباب، الهدف الوحيد لمحاربي الصحراء في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إثر نجاحه في استقبال عرضية مرسلة من الجبهة اليسرى.

وفي الدقيقة 76 أحرز يوسف حسن الهدف الثالث من ركلة ركنية استقبلها برأسية متقنة ليكتب تأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية.

وتحتضن السعودية منافسات كأس العرب للشباب على أرضها حتى يوم السادس من أغسطس الحالي.

الفائز من هذه المباراة سيواجه السعودية التي فاز على منتخب فلسطين بخماسية نظيفة في المواجهة المقبلة بنهائي كأس العرب.