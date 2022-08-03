تايبيه تنفي عبور مقاتلات صينية مضيق تايوان قبل وصول بيلوسي

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نفت وزارة الدفاع التايوانية عبور أي مقاتلات صينية مضيق تايوان قبل وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة.

ووصفت الوزارة في تغريدة عبر تويتر ما تردد في هذا الشأن بأنه "أنباء كاذبة".

وقالت الوزارة: "ردا على الشائعات على الإنترنت بأن الطائرات المقاتلة من طراز سوخوي-35 تابعة لجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) قد عبرت مضيق تايوان، فهذه أخبار مزيفة. يرجى متابعة الرسالة الصحيحة من موقعنا الرسمي، وفي الوقت نفسه ، نحث مستخدمي الإنترنت على عدم نشرها وندين بشدة هذا العمل الخبيث".

وتعتزم رئيسة تايوان، تساي إنج ون عقد اجتماع مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء أن الرئيسة ستقيم أيضا مأدبة غداء لبيلوسى والوفد المرافق لها ، وفقا لبيان صادر على الرئاسة في تايوان.

ولفتت بلومبرج إلى أن بيلوسي هي أبرز دبلوماسي أمريكي يزور تايوان منذ 25 عاما ، مما دفع الصين إلى الإعلان عن تدريبات صاروخية وعسكرية حول الجزيرة.