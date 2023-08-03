 محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات التفتيش على المنشآت العامة - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات التفتيش على المنشآت العامة

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 2:18 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 2:18 م

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من جودة المنتجات، وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق 102 منشأة، والتحفظ على 12 ألف حالة إشغال متنوع، وتحرير 3170 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر بمليوني و641 ألف جنيه، وذلك خلال أسبوع.

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