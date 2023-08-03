وزير الخارجية الإيراني يدعو نظيره الكويتي لزيارة طهران

تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى الكويت محمد توتونجي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، جاء خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الخميس، في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تمنى الوزير الكويتي للسفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية – الإيرانية، كما تم تسليم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية من نظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبداللهيان، تضمنت دعوة له للقيام بزيارة رسمية إلى إيران.

وفي وقت سابق، جددت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة - بما فيها حقل الدرة بكامله - هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضافت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.