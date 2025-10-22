 الكاف يعين طاقم تحكيم من بوتسوانا لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 5:27 م القاهرة
الكاف يعين طاقم تحكيم من بوتسوانا لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

الشروق
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:54 م

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يفيد بتعيين طاقم تحكيم من بوتسوانا لإدارة مباراته أمام فريق التأمين الإثيوبي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب والإياب بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، حيث تُلعب المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، فيما تُقام مباراة الإياب يوم 30 من نفس الشهر، على أن تنطلق المباراتان في تمام السابعة مساءً.

وسيتولى الحكم البوتسواني دينتوا كيابيتسوي إدارة اللقاء، ويعاونه كل من لوكي كيجاتسوي كمساعد أول، وبينجامين مانكانكو كمساعد ثانٍ، بينما سيكون ميمودي ثابلوجانج حكمًا رابعًا.

ويشرف على مراقبة المباراة الصومالي هاجي يابارو، فيما يراقب أداء طاقم التحكيم الإيفواري برو كواديو.


