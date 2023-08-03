إيران تدعو لاستخدام العملات الوطنية في المبادلات الاقتصادية مع سوريا

التقى محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، اليوم الخميس، مع وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد سامر الخليل، ووزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري إياد الخطيب.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مساء الخميس، قال محافظ البنك المركزي، إن التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وسوريا، يجري متابعته بجدية، وسيزداد على المدى القصير.

وأكد أن زيادة العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة، موجودة على جدول أعمال طهران ودمشق.

وأشار إلى أن «إحدى الاستراتيجيات المهمة لإيران، في تطوير التجارة والتعاون مع دول الجوار؛ متعلقة باستخدام العملات الوطنية في العلاقات النقدية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي».

من جانبه، شدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، على أهمية زيادة العلاقات التجارية والتبادلات بين دمشق وطهران.

ولفت إلى أن «تجنب استخدام الدولار في العلاقات التجارية، واستخدام العملات الوطنية في سياق التعاون النقدي والمصرفي بين سوريا وإيران، سيزيد من حجم الصادرات والواردات بين البلدين».

وأوضح أن عملية الاتفاقات بين سورية وإيران في مختلف المجالات، تسير على طريق جيد للغاية، قائلًا: «الهدف المهم هو الوصول إلى نتيجة في جميع الأمور المتعلقة بالقضايا الاقتصادية بين البلدين؛ لخدمة مصلحة البلدين».

وخلال الاجتماع، دعا وزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري، إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين؛ من أجل زيادة التعاون التكنولوجي في مجال الاتصالات والتعاون المصرفي.