رشوان توفيق عن علاقته بزوجته الراحلة: كنت آخذ مصروفي منها

تحدث الفنان القدير رشوان توفيق، عن محطات في حياته ومواقف مؤثرة جمعته مع زوجته.

وقال خلال مقابلة مع برنامج العاشرة الذي يُقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر شاشة إكسترا نيوز،: «كنت آخذ مصروفي من زوجتي، وأتمنى أن يجمعني بها الله في الجنة، وأقول لزوجتي أنا من غيرك ولا حاجة».

وأضاف: «كنت الأقرب إلى أمي وكانت تدعو لي بأن أتزوج امرأة تشبهها».

ونوه بأنه مكث مع زوجته 62 عامًا، تحملا فيها سويا الكثير من اللحظات الصعبة، مؤكدًا أن والدته كانت من أولياء الله الصالحات، حيث كانت داعمة له خاصة في الأمور الدينية.