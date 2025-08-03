منظمة الصحة العالمية: استهداف إسرائيل مقر الهلال الأحمر في غزة مروع

تيدروس أدهانوم جدد دعوته لوقف استهداف العاملين في المجال الصحي والإنساني

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بأنه "مروع".

جاء ذلك في منشور لجيبريسوس، على منصة "إكس".

وقدم جيبريسوس تعازيه لأسر العاملين الذين قُتلوا في الهجوم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد دعوته لوقف استهداف العاملين في المجال الصحي والإنساني، مطالباً بـ"وقف إطلاق النار في غزة على الفور".

وفجر الأحد، قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومبنى تابعا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بخان يونس، في إطار حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانها: "استشهد أحد موظفينا وأصيب ثلاثة آخرون، عقب استهداف قوات الاحتلال لمقر الجمعية في خان يونس، ما أدى إلى اندلاع النيران في الطابق الأول من المبنى".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة قتل 49 شخصا على الأقل من طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و136 من أفراد الدفاع المدني، منذ بدء الحرب قبل 666 يوما.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.