مكتب نتنياهو يعلق على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

علق مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومئات المستوطنين، صباح يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، قال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن «سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في القدس لم ولن تتغير».

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومئات المستوطنين، صباح يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إحياءً لما يسمى ذكرى «خراب الهيكل».

ويأتي هذا الاقتحام، تلبيةً لدعوات أطلقتها «منظمات الهيكل» المزعوم لتنظيم اقتحام واسع للمسجد الأقصى فيما يعرف بذكرى «خراب الهيكل» اليوم.

وأفاد أحد العاملين بالأقصى لوكالة «صفا» بأن المتطرف بن غفير و3022 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضح أن المقتحمين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية «بركات الكهنة» و«سجودًا ملحميًا» في المسجد، وبالمنطقة الشرقية منه، في انتهاك واضح لحرمة المسجد.

وأضاف أن الساحة الغربية للأقصى تحوّلت كما الساحات الشرقية إلى مسرح للغناء والصلاة والسجود اليهودي داخل المسجد.

وتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اقتحامات بأعداد كبيرة من المستوطنين، واستفزازات غير مسبوقة لباحاته، مع تمديد ساعة الاقتحام حتى الثالثة عصرًا.

وذكر أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد المبارك، وانتشرت بكثافة في البلدة القديمة ومحيط الأقصى.