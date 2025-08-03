رئيس مياه الفيوم يبحث مع شركات المقاولات تسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الممولة من القرض الأوروبي

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركتي “رديكون” و”إيتوس” المنفذتين لعدد من مشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جاء الاجتماع بحضور المهندس صفوت خالد، رئيس فريق الإشراف على التنفيذ، والمهندس أشرف سمير، رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة (PIU)، والمهندس عمر ناصر، نائب رئيس الوحدة، وذلك لمناقشة موقف التنفيذ الحالي بالمشروعات واستعراض نسب الإنجاز على أرض الواقع، في إطار حرص الشركة على المتابعة المستمرة وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة، وتوفير الدعم الفني اللازم لتذليل العقبات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن. كما جرى استعراض الحلول الفنية المقترحة وخطط العمل المحدثة لضمان الالتزام بكافة البنود التعاقدية.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار خلال الاجتماع على دعم الشركة الكامل لشركات المقاولات المنفذة، وأهمية الزيارات الميدانية والاجتماعات الدورية كوسيلة فعّالة لمتابعة سير العمل ورفع كفاءته. وشدد على أن الهدف الأسمى من هذه المشروعات هو إيصال خدمات الصرف الصحي للقرى المحرومة والأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان استدامة الخدمة وتطويرها.