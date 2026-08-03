عروض فنية على المسرح المتنقل في قرية بغداد بالإسكندرية

استقبلت مدرسة بغداد الابتدائية أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، في قرية بغداد بالعامرية، في محافظة الإسكندرية، وذلك عبر المسرح المتنقل، ضمن أنشطة وزارة الثقافة بقرى مبادرة "حياة كريمة".

وتضمنت القافلة في يومها الأول مجموعة متنوعة من الورش الفنية للأطفال من بينها تعليم فن الكونكريت تدريب وائل شهاوي، ورشة عمل تيجان بالفوم جليتر تنفيذ دولت شبل، ورشة تشكيلات بالصلصال الفوم تنفيذ منى صلاح، بالإضافة إلى ورشة مشغولات يدوية بالخرز تنفيذ فاتن وحيد، وأخرى لتعليم الطباعة بالاستنسل تدريب فاطمة أبو الفضل، وورشة عرائس بقماش الجوخ تدريب الفنان وائل الجيار والسيد عبدالسلام.

كما شهد اليوم لقاء للتعريف بأساسيات لغة الإشارة، تلاه ورشة لتعليم الرسم والتلوين تدريب لمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب، إلى جانب فقرة اكتشاف مواهب لأبناء القرية نفذها حامد المهدي.

واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها: "وطني"، "جرس الفسحة"، "أيوووه إسكندراني، "عجبا لغزال"، "الفلاحي"، "دولا لأ"، و"يا بلدنا يا حلوة"، وأخيرا فقرة التنورة التي تفاعل معها الجمهور.

تنفذ القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية، ومن خلال قصر ثقافة برج العرب، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى مساء غد الثلاثاء.