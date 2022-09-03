تحدث أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبله في الفترة القادمة موضحًا موقفه من الانضمام لـ الأهلي.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: «لا أعرف، لو السؤال ما هي أمنيتك، سأقول أن أستمر في الزمالك، لكن عندما تصل لوضع معين وغناء الجماهير لك ووضعك الحالي، هذه الأمور تجعلني أشعر بحب الجماهير، عندي شرط جزائي في عقدي ولكني لن أفعله احترامًا للنادي».

وأضاف: «أستطيع أن أدفع قيمة الشرط الجزائي وأرحل، هناك أندية تتواصل معي لكي تدفع الشرط وأرحل، ولكني لا أستطيع أن أفعل ذلك، ولو ربنا قدر لي الاحتراف بالتأكيد سأعود لبيتي، لذلك لا يصح أن أسير في اتجاه مُعين الآن، لأن أندية كثيرة طلبت مني أن تدفع قيمة الشرط وأرحل».

وواصل: «الأندية لا تعرف لماذا وضعت الشرط الجزائي؟، كان هذا في وقت أريد أن أضمن مستقبلي في ظل تغيير مجالس الإدارات».

وأوضح: «أكثر من ناد عرضوا علي الانضمام من الخليج وأوروبا، وعندما يصل لي عرض أنقله لـ مرتضى منصور رئيس النادي وأمير المشرف على الكرة، والأمر يعود للإدارة لو وافقت بالقيمة التي يريدونها سأرحل».

ونوه: «تفاصيل تعديل العقد يما يتناسب مع قدر اللاعب يجعله يتنازل، لأن عمر اللاعب 15 سنة مثلًا وهذا رزق أسرتي، أنا وصل لي عروض خيالية أول مرة أتلقاها في حياتي، من المفترض أن هناك جلسة بين الإدارة ووالدي وسيتحدثون في التفاصيل».

وبسؤاله، لو وصل لك عرض من الأهلي ماذا سيكون موقفك؟ أجاب: «لا، أنا الآن محسوب على الزمالك، وحتى لو احترفت في الخارج سأعود إلى بيتي، أي لاعب يأمل في اللعب للزمالك أو الأهلي لكي يحصل على حب الجماهير والشهرة والأموال، وهذا موجود في الزمالك، إذًا ليس هناك داعي أن أنتقل للأهلي».