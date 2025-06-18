رئيس الحكومة: قد نتخذ إجراءات ترشيد أكثر قوة حال تفاقم الصراع بالمنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع مختلف السيناريوهات للتعامل مع الأوضاع الراهنة بالمنطقة بما في ذلك السيناريوهات الأسوأ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الدولة تتدرج الإجراءات التي يتم اتخاذها، موضحًا أنه حال تفاقمت الأمور إلى أسوأ سيناريو ستكون هناك إجراءات يتم اتخاذها على الفور.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على ضمان حوكمة الموازنة والموارد والنفقات، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات ترشيد تكون أكثر قوة في هذا الإطار.

ونوه بأن في هذه المرحلة وفي ظل الظروف الراهنة ووفقًا لمجريات الحرب الراهنة يمكن استيعاب التداعيات حتى الآن، لكن هناك أحداث تصعيد قد تقع في الفترة المقبلة وهو ما يتم على الاستعداد له.



وأكد أن الحكومة ستعلن أي خطوةات يتم اتخاذها، في ظل أن هدف الحكومة والمواطنين وهما في مركب واحد هو الحفاظ على مقدرات هذه الدولة.