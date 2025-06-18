رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عرض نظيره الروسي فلاديمير بوتين التوسط لإنهاء النزاع بين إسرائيل وإيران، معتبرا أن على بوتين أن ينهي أولا حربه في أوكرانيا.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد عرض القيام بوساطة، فطلبت منه أن يسدي لي خدمة ويقوم بوساطة لنفسه. فلنهتم أولا بواسطة من أجل روسيا"، وفقاً لقناة سي إن بي سي عربية.

وأضاف مخاطبا بوتين: "يمكنك أن تهتم بذلك (النزاع في الشرق الأوسط) لاحقا".

كان ترامب قال، اليوم، إن إيران عاجزة تماماً وليس لديها أي دفاع جوي، مضيفاً: "إيران تواصلت معنا من أجل التفاوض واقترحت المجيء إلى البيت الأبيض".

فيما نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة"إكس"، أن يكون أي مسئول إيراني قد طلب الذهاب إلى البيت الأبيض، ووصفت ما يقوله ترامب بأنه "أكاذيب".