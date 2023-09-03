رئيس وزراء إسرائيل: ننظر في ترحيل متسللين إريتريين شاركوا في أعمال الشغب في تل أبيب

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر تشكيل فريق خاص من الوزراء لدراسة اتخاذ إجراءات ضد المتسللين غير الشرعيين الذين شاركوا في أعمال الشغب العنيفة في تل أبيب".

وذكر الديوان، في بيان أوردته قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الأحد، أن الفريق سيجتمع غدا في القدس، وسيبحث إمكانية ترحيل هؤلاء المتسللين".

وكان أكثر من 170 شخصا، من بينهم 49 ضابط شرطة أصيبوا في احتجاجات عنيفة أمس السبت نظمها طالبو اللجوء من إريتريا ضد حدث لدعم النظام في إسرائيل، مما أدى إلى اشتباكات حادة مع الشرطة.

وجرى اعتقال 39 شخصاً وأطلق ضباط الشرطة النار مباشرة على مثيري الشغب، وتم تحطيم نوافذ السيارات والمصالح التجارية.