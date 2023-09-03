جنرال أوكراني: قواتنا اخترقت الخط الدفاعي الروسي في الجنوب

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أعلن قائد أوكراني محلي، لوسائل إعلام بريطانية، أن القوات الأوكرانية اخترقت أول وأقوى خطوط الدفاع الروسية في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.

وقال البريجادير جنرال أولكسندر تارنافسكي، في مقابلة نشرتها صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، أمس السبت، إن الجنود الأوكرانيين يتوقعون تقدما أسرع نحو خط الدفاع الثاني الأضعف.

وأضاف تارنافسكي، أن حقل ألغام ضخم في المنطقة كان قد أعاق الهجوم المضاد، وأن عملية إزالة الألغام جرت بشكل رئيسي خلال الليل.

وقالت القوات الأوكرانية إن روسيا هاجمت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة.

وأضافت القوات، عبر تطبيق تليجرام، أن شخصين أصيبا في الهجمات التي تسببت أيضا في نشوب حريق.

وتعد المنطقة ضرورية لتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تعوقه روسيا منذ أن ألغت صفقة الحبوب الدولية.

وقال البيان العسكري إن "الهجوم الضخم باستخدام طائرات مسيرة استمر أكثر من ثلاث ساعات ونصف" دون تحديد المكان الذي وقع فيه الهجوم بالضبط.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت 22 من أصل 25 طائرة مسيرة.

كما أعلن مدونون عسكريون مؤيدون للكرملين عن الهجمات، بما في ذلك ثلاث هجمات بطائرات مسيرة، أسفرت عن تعطيل أجزاء من البنية التحتية للميناء.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي قدمها كل من طرفي الحرب.

وقصفت روسيا موانئ البحر الأسود والدانوب في منطقة أوديسا عدة مرات.

وقبل فترة وجيزة من الهجمات الروسية الأخيرة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن سفينتي شحن أخريين مرتا عبر ممر للحبوب أنشأته كييف في المنطقة.