علي محمد علي معلقا على مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

يعلق علي محمد علي، المعلق المصري الشهير بقناة Bein sports القطرية على المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وكاب فيردي، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالمغرب 2025.

ستاد القاهرة الدولي يستضيف المباراة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة 10 مساء بحضور جماهيري كبير منتظر لمؤازرة الفراعنة في بداية مشوارهم بتصفيات أمم إفريقيا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس البث الأرضي المباراة بالإضافة لقناة بي إن سبورت القطرية.

واكتمل قوام لاعبو المنتخب الوطني بوصول اللاعبين المحترفين أمس الإثنين، وواصل الفريق تدريباته تحت قيادة مديره الفني حسام حسن على ستاد السلام تحضيرا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا للجولتين الأولى والثانية من تصفيات الكان.

ومن المقرر انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء، بعد نجاحه في قيادة ليفربول يوم الأحد الماضي لتحقيق فوز كبير على مانشستر يونايتد بملعب الأحلام أولد ترافورد بعد تسجيله هدفًا رائعًا وصناعة هدفين للمباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.