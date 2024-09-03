الصين تحقق في زيادة الرسوم الكندية على السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألومنيوم

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء اعتزام الصين بدء تحقيق في قرار كندا زيادة الرسوم المفروضة على وارداتها من السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألومنيوم الواردة من الصين، لتحديد ما إذا كانت الرسوم تنطوي على تمييز غير قانوني ضد السلع الصينية.

في الوقت نفسه تعتزم الصين بدء تحقيقات مضادة للإغراق بالنسبة لوارداتها من بذور اللفت والمنتجات الكيماوية ذات الصلة القادمة من كندا.

وفي الأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، تماشيا مع إجراءات أمريكية تسعى لوقف تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أمريكا الشمالية.

واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، "بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى" فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25% على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100% و38% على التوالي.