وزير خارجية الأردن يدعو جميع الدول إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل

قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، إن تعليق المملكة المتحدة 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل «قرار صائب».

وحث في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، على توسيع نطاق هذا التعليق، داعيا جميع الدول إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ونوه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يوقف عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ولن يتوقف عن انتهاك القانون المتعمد وتهديد أمن المنطقة بأكملها، ما لم تكن «العواقب وخيمة».

وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل.

وأوضح «لامي»، أن التعليق يأتي بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وذكر لامي، أن تعليق بلاده تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته ليس حظرًا شاملًا على السلاح.

The Uk did right to suspend some arms exports licenses to Israel. We urge an expansion of this suspension and call on all countries to impose a complete arms embargo on Israel. Unless consequences are real, Netanyahu will not end his aggression on Gaza and the West Bank, and…