مقتل 4 أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة ساحل جمهورية الدومينيكان

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان اليوم السبت مقتل أربعة أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب يحمل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وذلك بينما كان أفراد الطوارئ والجيش يبحثون عن ناجين.

وقال مدير الدفاع المدني في جمهورية الدومينيكان خوان سالاس، إن "سبعة عشر شخصا تم إنقاذهم، من بينهم فتاة، وتلقوا الرعاية الطبية وهم بحالة صحية جيدة".

وأفاد أحد الناجين بأن حوالي 40 شخصا كانوا على متن القارب قبل أن ينقلب.

وقال سالاس الذي رجح أن القارب غرق على عمق 500 متر (640ر1 قدم) إلى 600 متر (970ر1 قدم): "وقع الحادث بالقرب من الساحل، ومن المحتمل أن يكون بعض الأشخاص قد تمكنوا من السباحة".

وأضاف أن الأمواج العاتية وظروف قاع البحر أعاقت عملية البحث".

وكان القارب يقل مهاجرين من هايتي وجمهورية الدومينيكان.