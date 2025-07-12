أكد رودالفو لارنجو، المدير الرياضي لنادي إستريلا أماندورا البرتغالي، أن مهاجم الفريق الأنجولي شيكو بانزا بات قريبًا من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال لارنجو في تصريحات لقناة «أون سبورتس»: "علمنا باهتمام الزمالك من خلال وكيل اللاعب، حيث أخبرنا أن هناك عرضًا رسميًا، وهو أمر أسعدنا جميعًا، فالزمالك نادٍ كبير وله شهرة واسعة على مستوى العالم".

وأوضح أن المفاوضات بين اللاعب والنادي المصري لم تستغرق وقتًا طويلًا، مؤكدًا: "الحديث بدأ منذ نحو أسبوعين فقط، ونحن لا نمانع في انتقال أي لاعب إذا كانت لديه فرصة لتحقيق حلم جديد في نادٍ كبير مثل الزمالك".

واختتم المدير الرياضي تصريحاته قائلًا: "اللاعب موجود حاليًا في مصر لإجراء الفحوصات الطبية، وإذا اجتاز الكشف بنجاح، سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة مباشرة".