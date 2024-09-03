الحكومة الإسرائيلية تصدق للمرة الرابعة على تجديد قرار إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس

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صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، للمرة الرابعة على تجديد قرار إغلاق مكتب «الجزيرة» بالقدس وحظر عملها في إسرائيل 45 يوما، وذلك وفقًا لما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

وشرّع الكنيست الإسرائيلي قانونًا في أبريل الماضي، يقضي بتقييد عمل وإغلاق فضائيات أجنبية بزعم أنها «تضر بأمن الدولة».

ويعطي القانون الحكومة صلاحيات بإصدار أمر بإغلاق قناة الجزيرة لمدة 45 يوما، ويمكن تمديده لمدة 45 يوما إضافية، بتوقيع وزير الاتصالات شلومو كرعي.

ويسمح الأمر الاحترازي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، والأجهزة المستخدمة في بث محتوى القناة، ومنع بث تقارير القناة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يسمح بإخراج القناة من شركات الكابل والأقمار الاصطناعية الإسرائيلية، وحجب المواقع الإلكترونية للقناة على الإنترنت، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وإلغاء بطاقة الصحافة الإسرائيلية للطواقم.