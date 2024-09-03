- اللجنة الفرعية راعت جميع متطلبات العدالة في مشروع القانون

وجه النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشكر والتقدير للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وضمت نخبة من الخبراء القانويين، مشيدا بجهوهم التطوعية في هذا الشأن التي أسفرت عن منتج يتواكب مع تطور العصر ويتواكب مع تطور التحقيقات والجريمة والعقوبة ويحقق منظومة كاملة لكل جوانب متطلبات العدالة، مما سهل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع القانون، موجها التقدير لجميع مؤسسات الدولة الممثلة في اللجنة الفرعية.

وانتقد المغاوري، خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، الأصوات التي تهاجم مشروع القانون دون فهم وتنادي النواب بالتريث فيه، قائلا : إذا استجبنا للتريث اتهمونا بالتقاعس عن منظومة العدالة.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إلى أن هدف هذه الأصوات هو المكايدة والتعطيل والإفساد، رافضا الإساءات التي وجهت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووصف المغاوري، هذه الإساءات بأنها انزلقت إلى منطق التشهير وليس النقد البناء، وأبلغ رد على ذلك هو استكمال هذا العمل العظيم لخروج قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.